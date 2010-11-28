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В Минске проходит фестиваль граффити

28 ноября 2010 15:33
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Талантливые художники собрались 28 ноября на фестивале граффити в минском парке Челюскинцев. Мастера уличного искусства разрисовали танцевальную площадку.

На бетонных холстах – знаковые архитектурные объекты Беларуси, панорамы Минска и мотивы из народного творчества. А вот сцена оформили в трех символичных цветах – белом, красном и зеленом. Фестиваль проходит в рамках акции БРСМ «Молодежь выбирает будущее», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Герман Прокопенко, художник граффити:
Здесь сегодня собрались самые лучшие граффити-художники Республики Беларусь, дабы заявить о себе с положительной точки зрения и дать хороший пример молодежи.
По результатам нашего фестиваля мы хотели подчеркнуть то, что талантливая молодежь Беларуси – за сильную страну.

Фестиваль граффити

Фестиваль граффити

Фестиваль граффити

Фестиваль граффити

Фестиваль граффити

Фестиваль граффити

# общество # Фотофакт

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