В Минске проходит фестиваль граффити

Талантливые художники собрались 28 ноября на фестивале граффити в минском парке Челюскинцев. Мастера уличного искусства разрисовали танцевальную площадку.

На бетонных холстах – знаковые архитектурные объекты Беларуси, панорамы Минска и мотивы из народного творчества. А вот сцена оформили в трех символичных цветах – белом, красном и зеленом. Фестиваль проходит в рамках акции БРСМ «Молодежь выбирает будущее», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Герман Прокопенко, художник граффити:

Здесь сегодня собрались самые лучшие граффити-художники Республики Беларусь, дабы заявить о себе с положительной точки зрения и дать хороший пример молодежи.

По результатам нашего фестиваля мы хотели подчеркнуть то, что талантливая молодежь Беларуси – за сильную страну.