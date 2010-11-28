Чего достиг Минск за последние несколько лет? Итоги уходящей пятилетки

Чтобы заглянуть в будущее, надо хорошо вчитаться в прошлое – сказал кто-то из великих. На языке элементарной экономики – это называется тренд, то есть стабильный путь, по которому развивается то или иное явление. Следуя этому принципу не сложно заглянуть в ближайшее будущее Беларуси.

Десятки звезд, сотни тысяч довольных зрителей. И весомый вклад в бюджет не только города. Ягр, Яшин, Ларионов, лучшие игроки КХЛ на льду в «Минск-Арене». И среди гостей – даже Гретцки. Еще пять лет назад белорусские фанаты хоккея об этом и не мечтали.



Почесать языком, мол, «понастроили тут», – любители есть. Конечно, деньги потраченные на Дворцы, можно было бы и проесть, отдать пенсионерам или студентам. Но это ведь – инвестиции в будущее.

Прибыль от вложенного рубля, может и не видна сразу, как та же прибавка к пенсии. Но не будь таких глобальных вложений, вряд ли бы Беларусь впервые в истории завоевала право проведения Чемпионата мира по хоккею. А это что? Не только престиж, но и возможность хорошо заработать на те же пенсии.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион:

Медали олимпийские, количество которых с каждым четырехлетием растет. Я уверен, что сюда будут приезжать спортсмены любых видов спорта. Европейцы, американцы, канадцы.



Могла ли столица еще лет пять назад устроить такой фурор, как на детском «Евровидении»? Пожалуй, нет. Ведь тогда еще не было «Минск-Арены», четвертой по вместимости среди арен Европы.

При той инфраструктуре, какая была раньше, вряд ли Минск собрал бы не то что звезд мировой величины, но и маленьких звездочек из 14 стран Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Ну, конечно, в первую очередь это залы, где можно выступать. Хорошие площадки и интерес зрителя. Публика идет на концерты.



В Минске уже побывали «Скорпионс», Элтон Джон, Джо Коккер, Стинг, и даже скандальный «Раммштайн». И заметьте, белорусы хотят не только хлеба, но и зрелищ. И готовы за это платить. А ведь билеты – приличная копеечка. Значит, есть у народа деньги, ведь выбирая между концертом и мясом, при отсутствии таковых, вряд ли поставишь на звезду эстрады.

Евгений Казакевич, заместитель начальника отдела Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С 2005 года по октябрь 2010 года зарплата увеличилась более чем в 2,5 раза. Если в 2005 это было 600 тысяч рублей, то теперь – 1700000 рублей. Самые высокооплачиваемые отрасли экономики – это банковская, страховая деятельность, строительство и связь.



К нам на концерты готовы ехать даже иностранцы-фанаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А это – занятые места в гостиницах, всевозможных кафешках, развлекательных центрах. И это что? Правильно – чистая прибыль для города.

К хорошему привыкаешь быстро. Заставь сейчас минчанку выйти за кофточкой на рынок под открытым небом. Цивилизованные торговые ряды, какие за эти пять лет появились чуть ли не в каждом районе, можно было бы и не строить. Но вот парадокс, люди ведь уже и сами не хотят покупать продукты в грязи (как было некогда на том же Комаровском рынке) или мерить одежду, прикрываясь от уличных зрителей видевшей виды шторкой.

Современные рынки, новые центры, где можно вместе с шопингом, и кино посмотреть, и перекусить, и даже попасть на перфоманс – все это лицо столицы. В Минск гостей пригласить уже не стыдно.

С другой стороны, держать себе в убыток те же гипермакреты, явно никто не станет. Значит – выгодно. И условия ведения бизнеса устраивают. Кстати, первый белорусский гипермаркет открылся именно в Минске на заре этой пятилетки. А сейчас их по городу уже девять. А будет еще больше. Ведь даже при девяти – на кассах очередь.

И заметьте, обороты набирают не только универсальные, но строительные. А задумывались ли вы почему? Ответ – отрасль эта сейчас прибыльная. Беларусь и Минск, в частности, активно строится.



Показатели по жилью в Минске не самые лучшие по республике. Но ведь и объемы другие. Два миллиона квадратных метров жилья – планка на перспективу. И уже в этой пятилетке – 1700000. Минус, говорят, отсутствие мест на парковках. Во дворах, кстати, тоже. Говорит же это скорее о плюсе. Значит машину себе купить может чуть ли не каждый. Явно не на последние деньги. А дворы заполнены, потому что бросать там не страшно. Это же не 90-ые.

За эти пять лет столица не просто приросла. Где было поле – теперь лес домов, а где гора камней – микрорайон с выходом к метро.

Андрей Галь, директор УКС Мингорисполкома:

За пять лет мы полностью освоили такие микрорайоны, как Сухарево, Дружба, Каменная горка, Михалово. И уже ведутся работы на Каменной горке-2. В следующем году будем сдавать там дома.

Говорить можно много – мол, все равно ничего-то не сделано. Но достаточно спросить хозяйку новостройки, где ей приятней – в кухне из семи или, как теперь, 15 метров. Да и в доме с оригинальной архитектурой и не железобетонной раскраской.



Строительство не зря величают локомотивом экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Квартиру хочется наполнить и мебелью, и техникой. А это прибыль торговле. Новым микрорайонам нужны поликлиники, школы и детские сады. А это еще закупки.

И опять же, давайте посмотрим. Если школа – то с новейшими технологиями. Если садик, то и с бассейном, и тренажерными залами. И поликлиники с собственными фитобарами.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Год Качества будет выполнен. И жители Минска могут быть уверены в том, что все планы по социально-экономическому развитию, по строительству жилья, поликлиник, садов, реконструкции дорог, созданию новых рабочих мест, по поддержке предпринимательства будут выполнены.



К слову, про медицину. Районные поликлиники все за пять лет прошли через тотальные ремонты. Это ладно. Открытием же пятилетки можно назвать центр трансплантологии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь для белорусов чуть ли не все со словом впервые. И до этого было немыслимым.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

Мы готовимся к сочетанной операции по трансплантации печени и почки. Готовы и к очень сложной операции по пересадке сразу множества органов.

Перечислять все, что сделано только в Минске, можно долго. Даже в топе самых ярких открытий будет больше 10. Все предельно ясно – инвестиции в будущее окупаются всегда с лихвой, если капитал вложен грамотно. И во Дворцы, и в поликлиники, и в жилье. Потому что это – людям.