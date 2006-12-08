Захоронение отходов будет соответствовать современным санитарным нормам

К вводу в эксплуатацию готовится первый пусковой комплекс полигона "Тростенецкий" по захоронению твердых коммунальных отходов. Он станет первой свалкой, отвечающей всем требованиям экологической безопасности и современным санитарным нормам.Полигон будет оснащен гидроизоляционным днищем для предохранения грунтовых вод от попадания загрязняющего фильтрата, а также противопожарными резервуарами, колодцами для сбора фильтрата и наблюдательными скважинами для контроля чистоты подземных грунтовых вод. Объемы захоронения первого пускового комплекса "Тростенецкого" составят 500 тысяч тонн отходов. Сроки его эксплуатации рассчитаны на 2 года. Второй пусковой комплекс будет введен в эксплуатацию в 2007 году и, согласно проекту, прослужит 7,5 лет. В целом, полигон "Тростенецкий" будет состоять из четырёх пусковых комплексов, общий срок службы которых 22,5 года.