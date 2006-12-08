В недрах белорусской земли много тайн для современников:

Некоторые из них еще и очень опасны. В Минске при строительстве нового микрорайона по улице Дружба обнаружили свыше 200 артиллеристских снарядов времен Великой Отечественной.

Опасная находка будет уничтожена, а работы продолжатся до тех пор, пока саперы не будут окончательно уверены, что эта местность больше не таит в себе угрозы для жизни людей.

На такие, совсем не археологические раскопки, вызывают специалистов взрыво-технического центра внутренних войск. Никто не может сказать сколько и каких именно снарядов будет еще найдено. Миноискатель опасную находку способен распознать на глубине, не превышающей 40 см. Для того, чтобы двигаться дальше и глубже, саперам приходится привлекать специальную технику. А управлять бульдозерами или экскаваторами в таких условиях, как показывает практика, решится далеко не каждый.

На этот раз земля отдавала 88-миллиметровые артиллеристские снаряды немецкого производства. Как предполагают специалисты, судя по количеству боеприпасов и по отсутствию характерной нарезки, во времена войны здесь был склад. А местные жители улицы Дружба утверждают, что здесь проходила линия обороны Минска.

Сейчас они кажутся безопасными - ржавый металл не внушает страха. И только саперы знают, сколько грамм смерти хранит каждый из этих снарядов.