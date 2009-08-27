Зафиксирован новый метод интернет-мошенничества

МВД России зафиксировало новый вид мошенничества – хищение средств путем заказа железнодорожных билетов через интернет.

Расследуется уголовное дело в отношении троих жителей Волгограда. Они похитили более 1,3 млн. рублей, используя услуги РЖД по заказу через Интернет и последующему возврату билетов.

Преступники раздобыли номера и коды безопасности банковских карт иностранных банков, узнав которые, получили возможность расплачиваться за интернет-заказы. Где злоумышленники нашли эту базу данных, еще предстоит выяснить следствию.

Заказав по интернету билеты и расплатившись чужими банковскими картами, мошенники приходили на вокзал и оформляли возврат билетов уже на другие (собственные) банковские карты, пишет «Рэспублiка».