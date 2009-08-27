В Гродно устроят «Праздник булочки»

Советская площадь областного центра превратится в большую кондитерскую.

Центральная площадь Гродно отличается тем, что по вечерам там любит собираться молодежь, непременным атрибутом отдыха которой все чаще, увы, становится пиво. «Так пусть вместо пива будет булочка!» - поясняет идею проведения сладкого мероприятия начальник управления торговли и услуг Гродненского горисполкома Светлана Сивирчукова. По ее мнению, кондитерская выставка-ярмарка не только подсластит школьникам и студентам жизнь накануне нового учебного года, но и приобщит гродненцев к качественному здоровому питанию, познакомит с новинками продукции гродненских кондитерских и хлебобулочных предприятий.

Во время ярмарки пройдет также акция «Соберем детей в школу». На «Празднике булочки» торговое предприятие «Высокая гора» организует для детей игры и конкурсы. Приемным детям из многодетных семей и воспитанникам детского приюта достанутся сладкие подарки, сообщает БЕЛТА.