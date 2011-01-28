За прошедшие сутки в Беларуси пресечены сразу две попытки незаконного пересечения границы с Евросоюзом

Так в Гродненской области на границе с Литвой было задержано двое нелегалов. Нарушителями оказались граждане Грузии. Им грозит депортация и штраф.

Также в Брестской области на границе с Польшей был задержан контрабандист, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мужчина незаконно пытался перевести более 220 предметов женской одежды, тщательно спрятав ее в кузове машины.

Александр Тищенко, начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

На сегодняшний день органы пограничной службы имеют все возможности адекватно реагировать на любые изменения и обстановки на границе.

Задержано порядка 90 незаконных мигрантов, около 600 нарушителей государственной границы, и выявлено около двух тысяч контрабандных товаров на сумму свыше 41 миллиона рублей.