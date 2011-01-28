Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • За апошнія некалькі дзён зафіксавана 172 факты незаконнага абароту алкагольных напояў, канфіскавана каля 10 тысяч літраў самагона, брагі і тэхнічнага спірту

За апошнія некалькі дзён зафіксавана 172 факты незаконнага абароту алкагольных напояў, канфіскавана каля 10 тысяч літраў самагона, брагі і тэхнічнага спірту

28 января 2011 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Маладзечанскім раёне аператыўнікі накрылі міні-завод па вытворчасці самагонкі. Акцыю «Міншчына – рэгіён цвярозасці» праводзяць абласныя праваахоўнікі.

Антыалкагольны рэйд міліцыянеры зладзілі на тэрыторыі самага праблемнага ў гэтым сэнсе раёна – Маладзечанскага.

Больш за тры тоны брагі «падрыхтаваў» для перапрацоўкі жыхар вёскі Скавародкі. Правапарушальнік прыцягнуты да адказнасці, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічная тэлебачанне».

Дарэчы, самыя «гарачыя самагонныя кропкі», акрамя Маладзечанскага, у Вілейскім, Валожынскім і Стаўбцоўскім раёнах. Толькі за апошнія некалькі дзён зафіксавана 172 факты незаконнага абароту алкагольных напояў, канфіскавана каля 10 тысяч літраў самагона, брагі і тэхнічнага спірту. 

Іван Кубракоў, начальнік упраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі УУС Мінаблвыканкама:
Привлечено к ответственности 150 лиц, которые незаконно изготавливали и реализовывали данную спиртосодержащую жидкость. Хочу отметить, что изъято около 48 самогонных аппаратов, а также уничтожено мини-заводов.
Вес данных самогонных аппаратов составляет не менее 10 тонн.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 января 2011 15:39

Не менш за 26 тысяч новых і мадэрнізаваных працоўных месцаў створаць сёлета на Міншчыне

Семейная традиция Ирины Мартьяновой: шашлыки морозным утром
28 января 2011 15:01

Семейная традиция Ирины Мартьяновой: шашлыки морозным утром

28 января 2011 12:29

Электронный портал объединит все СМИ Беларуси