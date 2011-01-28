Правоохранители Москвы признали, что ранее появившаяся информация об организаторах теракта в «Домодедово» не соответствует действительности

Москва простилась с жертвами террористической атаки в «Домодедовов». Ранее скорбные церемонии прошли также в Подмосквье.

Тем временем российские власти объявили о том, что не исключают введения тотального досмотра всех посетителей на всех объектах транспортной инфраструктуры на постоянной основе.

Что же касается следствия, то сегодня правоохранителям пришлось признать, что ранее появившаяся информация об организаторах акции, не соответствует действительности. То есть, у следствия по-прежнему нет данных об организаторах взрыва или лицах, которые его осуществили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теракт в Домодедово. Через секунды после взрыва