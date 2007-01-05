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За последние годы в Беларуси приняты действенные меры по охране материнства и детства

05 января 2007 16:49
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В 2007 году государственная политика по защите прав и законных интересов детей получит свое продолжение.

Для  поддержки молодых семей предусмотрены меры по улучшению их жилищных условий при рождении ребенка, выделение безвозмездных субсидий и использование льготного кредитования в зависимости от числа детей в семье.

Формируется принципиально новая система защиты прав и законных интересов детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, с особенностями психофизического развития. Повысится ответственность родителей за воспитание своих чад и искоренение социального иждивенчества. Постепенно увеличивается число детей, передаваемых в приемные семьи, в детские дома семейного типа, на усыновление.

# общество

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