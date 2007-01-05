В Беларуси формируется новая социальная модель поддержки населения

Теперь помощь стала адресной. По подсчетам центров социального обслуживания в ней нуждаются полтора миллиона человек. В первую очередь - это пожилые люди, инвалиды и ветераны.

Только за последние полгода в центры за помощью обратилось более 700 тысяч белорусов. Приняты государственные программы по реабилитации инвалидов и созданию для них безбарьерной среды. Не забыты и молодые семьи. Пересматриваются условия предоставления бесплатного питания для детей до 2 лет, планируется увеличить пособие матерям. В Беларуси каждый четвертый житель - пенсионер. Поэтому один из важнейших аспектов социальной защиты - пенсии. Подготовлен законопроект, предусматривающий новую систему выплат.

В настоящее время данный законопроект находится в ПП на рассмотрении. Он подготовлен, согласован со всеми заинтересованными лицами. Выработаны предложения по совершенствованию пенсионной системы на 2006-2010 годы. Наиболее кардинальное из них - предложение о постепенном переходе к начислению пенсии исходя из объема взносов на пенсионное страхование, уплаченных работником. Это позволит объективно отражать степень участия работника в финансировании пенсионной системы