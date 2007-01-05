В Германии нашли оригинальное применение нераспроданным елкам

Зеленые красавицы пойдут на корм животным в зоопарках. Хвойные деликатесы в первую очередь достанутся слонам, верблюдам и оленям. Для них такая пища не только вкусна, но и очень полезна. В ней содержатся природные масла, которые способствуют пищеварению. Каждому питомцу немецких зоопарков досталось примерно по пять рождественских елей. Для слонов ветви ели - своего рода деликатес. Зимой мы не можем обеспечить животных достаточным количеством деревьев и листьев, и они, как впрочем и другие животные очень рады хвойным красавицам.