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В Германии нашли оригинальное применение нераспроданным елкам

05 января 2007 16:48
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Зеленые красавицы пойдут на корм животным в зоопарках. Хвойные деликатесы в первую очередь достанутся слонам, верблюдам и оленям. Для них такая пища не только вкусна, но и очень полезна. В ней содержатся природные масла, которые способствуют пищеварению. Каждому питомцу немецких зоопарков досталось примерно по пять рождественских елей. Для слонов ветви ели - своего рода деликатес. Зимой мы не можем обеспечить животных достаточным количеством деревьев и листьев, и они, как впрочем и другие животные очень рады хвойным красавицам.
# общество

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