За несколько минут стихия вновь переодевает улицы Минска в белый наряд

Зима все еще не хочет уходить, хотя весна наступает на пятки.

Такая неустойчивая погода будет в Беларуси весь день. Это отголоски циклона, который сейчас кружит над Карелией. Видимость на дорогах республики во время снегопада резко ухудшается, на что следует обратить внимание водителям. К выходным в Беларусь придут еще и ночные морозы.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В том, что сегодня происходило в нашей республике, в принципе ничего аномального нет. Эта погода характерна для начала марта. В ближайшие дни, к сожалению, у нас ожидаются похолодания. И к нам начнёт затекать холодный арктический воздух, усилятся морозы, особенно в ночные часы. Температура воздуха будет составлять 12-15 градусов мороза, при прояснениях до 18-23 градусов на севере. И дневная температура 2-9 градусов мороза и до -12 на севере.