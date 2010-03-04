Депутата оштрафовали на 3 тыс. евро за сравнение Президента ЕС с половой тряпкой

Депутат Европарламента от Великобритании Найджел Фарадж оштрафован на 2980 евро за то, что сравнил президента ЕС Хермана ван Ромпея с половой тряпкой. Извиниться за оскорбление Фарадж отказался.

Решение о дисциплинарном наказании депутата принял глава Европарламента Ежи Бузек. Он лишил британца на 10 дней депутатского пособия на питание, которое составляет 298 евро в день, пишет Guardian . Во время встречи с Фараджем Бузек требовал, чтобы тот извинился и перед бельгийцем ван Ромпеем, и перед всем народом Бельгии. Британец заявил, что имеет право говорить все, что думает о человеке, чья зарплата больше, чем у президента США, и что его личные представления о демократии отличаются от таковых представлений Ежи Бузека.

На днях Фарадж взял слово в парламенте и заявил, ван Ромпей ничего не добился на своем посту, что у него «харизма половой тряпки и вид мелкого банковского служащего». Он также заявил, что Бельгия не является страной. Ван Ромпей выслушал это заявление, но отвечать на него не стал, пишет GZT.ru.