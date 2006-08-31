Прямой эфир

За букетом для учительницы

31 августа 2006 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этом году школьный звонок впервые прозвучит более чем для 93 тысяч мальчиков и девочек. Около 70% первоклассников будут обучаться на базе дошкольных учреждений.

Выручка цветочных салонов в эти дни выросла на 20-70% в зависимости от месторасположения. Накануне  1 сентября активизировались  торговцы в палатках, а также "сезонные" старушки у станций метро. В Минске  число точек продаж цветов увеличилось в 2 раза.

Букет  хризантем - "стандартный набор", который обычно дарят школьники - несомненный хит этой осени. Самая низкая цена у гвоздики и гладиолуса,  самые дорогие - лилии.  Как и розы, их покупают реже:  они  расходятся поштучно.
По словам продавцов, объемы цветочных  продаж в эти дни увеличиваются незначительно. Очередей  возле пестрых живых прилавков нет.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2006 14:47

Уровень женской безработицы активно снижается

31 августа 2006 12:41

В интернет-клуб - с дневником

31 августа 2006 12:41

Белорусские школьники будут учить китайские иероглифы