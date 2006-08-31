За букетом для учительницы

В этом году школьный звонок впервые прозвучит более чем для 93 тысяч мальчиков и девочек. Около 70% первоклассников будут обучаться на базе дошкольных учреждений.

Выручка цветочных салонов в эти дни выросла на 20-70% в зависимости от месторасположения. Накануне 1 сентября активизировались торговцы в палатках, а также "сезонные" старушки у станций метро. В Минске число точек продаж цветов увеличилось в 2 раза.

Букет хризантем - "стандартный набор", который обычно дарят школьники - несомненный хит этой осени. Самая низкая цена у гвоздики и гладиолуса, самые дорогие - лилии. Как и розы, их покупают реже: они расходятся поштучно.

По словам продавцов, объемы цветочных продаж в эти дни увеличиваются незначительно. Очередей возле пестрых живых прилавков нет.