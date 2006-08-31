Уровень женской безработицы активно снижается

Прием на работу превалирует над увольнениями, растет спрос на рабочую силу. В стране идет активный процесс создания новых рабочих мест. Снижение уровня женской безработицы в республике происходит на фоне общего снижения численности безработных. Сейчас в стране официально зарегистрировано около 40 тысяч женщин, не имеющих работы. Год назад их было на 10 тысяч больше. Большая часть безработных, так называемые "проблемные", трудоустройство которых затруднено. Это выпускники школ, люди предпенсионного возраста, инвалиды, а также женщины с малолетними детьми.