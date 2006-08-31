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Белорусские школьники будут учить китайские иероглифы

31 августа 2006 12:41
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Кроме английской латиницы с первого класса белорусские школьники будут учить иероглифы. В этом году эксперимент по изучению китайского языка коснется трех школ столицы, а в перспективе - классы китайского языка появятся во многих средних учебных заведениях республики.

Уже к 1 сентября в Беларуси впервые будут изданы учебное пособие и рабочая тетрадь по китайскому языку для первоклассников. Пока программа - освоить минимум 20 иероглифов из сорока тысяч. А "китайский" выпуск  из 20  молодых педагогов  Белгосуниверситета  обещает решить кадровый вопрос в экспериментальных китайских классах.

:Первоклассников, желающих попасть в китайский класс   минской гимназии № 12, было в пять раз больше, чем требовалось. Приняли всего 26 человек. К  официальному открытию китайского  класса всю неделю ведется подготовка: дети учат приветствие на китайском. Уже в четверг ожидаются гости из посольства КНР.

"Русский с китайцем - братья навек",  - говорят родители. Свою роль в выборе школы для многих   сыграла перспектива школьных  поездок в Китай. Самый успешный ученик уже   летом  отправится  лично знакомиться с культурой КНР в город Чунь Цинн. Для   выпускников   в перспективе   будет открыт   институт китаеведения имени Конфуция в Минске,  где на языке Поднебесной  можно будет  получить международный диплом.  

С этого года  иероглифы начнут изучать первоклассники трех  минских  школ, в  будущем  планируется открыть китайские классы в других   школах  республики. Пока  первоклассникам придется воспринимать язык Поднебесной на слух. Учебники китайского имеются лишь в электронном варианте, а их печатная версия появится лишь к октябрю.

# общество

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