Белорусские школьники будут учить китайские иероглифы

Кроме английской латиницы с первого класса белорусские школьники будут учить иероглифы. В этом году эксперимент по изучению китайского языка коснется трех школ столицы, а в перспективе - классы китайского языка появятся во многих средних учебных заведениях республики.

Уже к 1 сентября в Беларуси впервые будут изданы учебное пособие и рабочая тетрадь по китайскому языку для первоклассников. Пока программа - освоить минимум 20 иероглифов из сорока тысяч. А "китайский" выпуск из 20 молодых педагогов Белгосуниверситета обещает решить кадровый вопрос в экспериментальных китайских классах.

:Первоклассников, желающих попасть в китайский класс минской гимназии № 12, было в пять раз больше, чем требовалось. Приняли всего 26 человек. К официальному открытию китайского класса всю неделю ведется подготовка: дети учат приветствие на китайском. Уже в четверг ожидаются гости из посольства КНР.

"Русский с китайцем - братья навек", - говорят родители. Свою роль в выборе школы для многих сыграла перспектива школьных поездок в Китай. Самый успешный ученик уже летом отправится лично знакомиться с культурой КНР в город Чунь Цинн. Для выпускников в перспективе будет открыт институт китаеведения имени Конфуция в Минске, где на языке Поднебесной можно будет получить международный диплом.

С этого года иероглифы начнут изучать первоклассники трех минских школ, в будущем планируется открыть китайские классы в других школах республики. Пока первоклассникам придется воспринимать язык Поднебесной на слух. Учебники китайского имеются лишь в электронном варианте, а их печатная версия появится лишь к октябрю.