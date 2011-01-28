Электронный портал объединит все СМИ Беларуси

Речь идет о создании единого интернет-пространства для сайтов телеканалов, журналов и газет.

Кстати, в единую информационную базу войдут как издания республиканские, так и районные. Ведь за прошедший год у каждой печатной «районки» появился электронный двойник. Сайты местных газет востребованы читателями из разных уголков мира. Да и каждый пятый белорус узнает новости через интернет-версии газет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Уже есть тестовая версия. Этот портал будет называться belsmi.by и он объединит все наши белорусские средства массовой информации. Это удобно: зашел на этот портал и увидел, к кому обратиться — например, к Гродненской или Витебской газете.

В течение месяца мы его введем. Там уже достаточно большое присутствие всех наших СМИ. В ближайшее время все будем в портале.