Семейная традиция Ирины Мартьяновой: шашлыки морозным утром

В машине Ирины Мартьяновой всегда лежит мангал уголь, все необходимые атрибуты отдыха: плед, одноразовая посуда.

Сегодня приготовление восточного блюда на морозе стало для семьи Мартьяновых настоящей традицией.

Ирина Мартьянова, телеведущая СТВ:

Мы очень любим шашлыки, мы очень любим выезды на природу, но зимой это бывает реже. С появлением нашего маленького монстра, нашей дочки, наш график развлечений очень сократился.У нас всегда в машине лежит мангал, это даже знают все друзья и все родственники, у нас всегда в машине лежит уголь, у нас всегда лежат все необходимые атрибуты отдыха: плед, одноразовая посуда. Иногда мы возвращаемся все вместе с работы, у нас раз появилось желание, мы выехали к Минскому морю и поужинали на природе. Получается, что все наши развлечения зимой: на катке бываем постоянно, Гришка у меня катается на коках великолепно, на лыжах они стоят тоже очень хорошо. Мы очень спортивная семья. Варвара наша пока еще не может похвастаться этим. Но папа считает, что она гиперактивный ребенок. Но рядом с нами и Варвара подтянется.

Я до сих пор не определила для себя: сложно быть мамой хорошей илиет. Мне иногда кажется, что я очень плохая мать, а иногда, что и не очень. Нам иногда хочется отдохнуть без детей, и уехать на 2-3 дня. Но при этом скажу, что мы еще ни разу не отдыхали, оставив детей у бабушек. Мы всегда отдыхаем вместе.

Муж Ирины:

Рецепт хороших шашлыков — это хорошая компания, не только зимой, но и летом. А семья — это вообще, самая лучшая компания тем более такая, как у меня. Когда мы только познакомились с Ирой она ехала с работы, машины тогда еще не было. Я решил сделать сюрприз. Здесь недалеко в лесочке я решил сделать шашлычок. Пока она ехала, наверное, часа полтора я все это готовил. Лыжники, которые зимой ездили, очень ругались на меня, нужно было стать как минимум метров сто подальше в лес, потому что тренироваться было невозможно.