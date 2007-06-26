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Юристы из четырех стран обсуждают актуальные проблемы современного правосудия

26 июня 2007 10:40
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Под таким названием в столице начал свою работу Международный научно-практический семинар. Для обсуждения современных проблем собрались 60 юристов из Беларуси, Германии, России и Казахстана.
Налоговое законодательство, защита жертв преступлений, реформирование судебной системы, независимость судов - эти вопросы сегодня в центре внимания. Мнения всех участников форума будут учтены и по итогам конференции, и будет составлен сборник материалов. Ведущие юристы собираются вместе уже в 14 раз и за это время добились существенных результатов.
# общество

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