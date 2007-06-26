Юристы из четырех стран обсуждают актуальные проблемы современного правосудия

Под таким названием в столице начал свою работу Международный научно-практический семинар. Для обсуждения современных проблем собрались 60 юристов из Беларуси, Германии, России и Казахстана.

Налоговое законодательство, защита жертв преступлений, реформирование судебной системы, независимость судов - эти вопросы сегодня в центре внимания. Мнения всех участников форума будут учтены и по итогам конференции, и будет составлен сборник материалов. Ведущие юристы собираются вместе уже в 14 раз и за это время добились существенных результатов.