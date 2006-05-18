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В столичных парках зазвучит <живая> музыка

18 мая 2006 11:56
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В преддверии летнего сезона в парках имени Горького и парке культуры и отдыха имени 50-летия Октября в Минске будут играть профессиональные духовые оркестры.

Об этом проинформировало  руководство  парка имени Горького.

Послушать профессиональных музыкантов можно будет по воскресеньям. Они будут исполнять как классические, так и современные произведения. Свое мастерство продемонстрируют 9 оркестров. Свои концертные программы к летнему сезону подготовили оркестр ГУВД Мингорисполкома, концертный оркестр "Немига", оркестр Главной военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси, образцово-показательный оркестр Министерства обороны, а также образцовый духовой оркестр "Фанфары Немиги" гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика,  духовой оркестр Минского суворовского училища и другие.

Акция позволит минчанам не только приятно провести время в парке, но и поближе познакомиться с творчеством музыкальных коллективов, убеждены специалисты.

# общество

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