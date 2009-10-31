Выращенный на МКС салат не понравился космонавтам

Российский космонавт Роман Романенко провел эксперимент по выращиванию на МКС салата. Об этом сообщается на странице блога Сураева, размещенного на сайте Роскосмоса.

По словам космонавта, зеленый салат имел очень аппетитный вид. «Вот представляете, растет эта зелень, сидят два здоровых молодых космонавта, а ее попробовать не могут! Все-таки решили, что вреда большого не будет, если мы малюсенький кусочек отщипнем. Пожевали и даже расстроились, потому что абсолютно безвкусная оказалась трава», - написал Сураев.

Как сообщает БалтИнфо, перед отправкой на землю для дальнейших исследований салат заморозят – «для науки». Сураев добавил, что вскоре он начнет свой эксперимент в космической оранжерее. «Надеюсь тоже вскоре вырастить витамины на МКС», - написал он.