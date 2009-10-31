Выращенный на МКС салат не понравился космонавтам

По словам космонавта, зеленый салат имел очень аппетитный вид. «Вот представляете, растет эта зелень, сидят два здоровых молодых космонавта, а ее попробовать не могут! Все-таки решили, что вреда большого не будет, если мы малюсенький кусочек отщипнем. Пожевали и даже расстроились, потому что абсолютно безвкусная оказалась трава», - написал Сураев.
Как сообщает БалтИнфо, перед отправкой на землю для дальнейших исследований салат заморозят – «для науки». Сураев добавил, что вскоре он начнет свой эксперимент в космической оранжерее. «Надеюсь тоже вскоре вырастить витамины на МКС», - написал он.