В Германии найдены мемуары последнего адъютанта Гитлера

Адъютант Гитлера Фриц Даргес, скончавшийся в Германии в минувшие выходные, оставил после себя мемуары, которые могут пролить свет на личную причастность нацистского лидера к холокосту.

Историки полагают, что найденная рукопись может предоставить ключевые данные о том, что именно Гитлер давал распоряжения, приведшие к уничтожению шести миллионов евреев. Это опровергло бы заявления историков-ревизионистов о том, что Гитлер ничего не знал о холокосте.

По информации британской газеты The Daily Telegraph, на которую ссылается NEWSru.com, как последний адъютант Гитлера от войск СС, Даргес присутствовал на всех важнейших совещаниях.

«Я сопровождал его и был рядом с ним на всех заседаниях, на всех совещаниях родов войск, на всех военных конференциях, - рассказал Даргес в интервью одной из немецких газет незадолго до смерти. - Должен сказать, что я считал его гениальным человеком. Мы все мечтали о великой германской империи. Поэтому я ему верно служил - и сейчас поступил был так же».

Он рассказал, как познакомился с Гитлером на партийном съезде в Нюрнберге в 1934 году: «Он выглядел располагающим, сердечным человеком, я сразу проникся к нему теплым чувством».

По словам Даргеса, фюрер уволил его после инцидента с мухой. Стратегическое совещание в июле 1944 года было нарушено жужжанием насекомого, вызвавшим раздражение Гитлера. Он приказал Даргесу избавиться от мухи, на что адъютант, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил, поскольку насекомое было летающим, чтобы эта задача была возложена на представителя Люфтваффе Николауса фон Белова. Гитлер пришел в неистовство и уволил Даргеса, заявив: «А вас - на Восточный фронт».

Фриц Даргес скончался в своем доме под Ганновером в возрасте 96 лет.