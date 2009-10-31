Кролики угрожают тюрьме, в которой сидел Мандела

Представители южноафриканских властей выразили обеспокоенность в связи с тем, что дикие кролики уничтожают остров Роббен, на котором легендарный Нельсон Мандела провел большую часть своего 27-летнего заключения.

Русская Служба BBC передает, что тысячи кроликов истребляют флору и фауну острова, а также роют норы под историческими тюремными зданиями, разрушая их фундамент.

Остров Роббен внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и пользуется огромной популярностью у туристов.

Премьер Западной Капской провинции Хелен Зилле призвала министра культуры страны Лулу Ксингвану провести встречу для обсуждения возможных вариантов исправления ситуации.

Остров Роббен был тюрьмой усиленного режима с 1960-х годов до начала 1990-х, а потом еще несколько лет использовался как обычная тюрьма. В 1997 году остров превратили в музей.