Кролики угрожают тюрьме, в которой сидел Мандела

Русская Служба BBC передает, что тысячи кроликов истребляют флору и фауну острова, а также роют норы под историческими тюремными зданиями, разрушая их фундамент.
Остров Роббен внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и пользуется огромной популярностью у туристов.
Премьер Западной Капской провинции Хелен Зилле призвала министра культуры страны Лулу Ксингвану провести встречу для обсуждения возможных вариантов исправления ситуации.
Остров Роббен был тюрьмой усиленного режима с 1960-х годов до начала 1990-х, а потом еще несколько лет использовался как обычная тюрьма. В 1997 году остров превратили в музей.