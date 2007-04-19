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Выездной экзамен экстерном - средство профилактики ДТП

19 апреля 2007 14:18
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В Гродненской области получить водительское удостоверение на право управления мотоциклом стало намного проще.Теперь 16-летним подросткам не нужно платить за обучение в автошколах или автокомбинатах. Один раз в два месяца сотрудники областной ГАИ проводят выездные приёмы экзаменов в районах Гродненщины. Таким образом, все желающие бесплатно путём самоподготовки могут сдать необходимые теоретические и практические экзамены и получить водительское удостоверение. Подобная практика получения прав на управление мотоциклом пользуется популярностью у принёманских мотолюбителей. Сами сотрудники ГАИ уверены, что их нововведение позволяет достигнуть целей: сократить количество аварий с участием молодых мотоциклистов и повысить доверие к автоинспекторам.
# общество

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