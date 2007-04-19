Берлин, Прага и Санкт-Петербург

Это новые направления полётов белорусских лайнеров.

Национальная авиакомпания "Белавиа" в мае расширяет географию полетов. Кроме того, с 15 мая откроется дополнительный, третий, лайнер по курсу Минск-Москва. Он будет ежедневно летать в Москву в аэропорт Шереметьево и обратно.

Открытие новых рейсов стало возможным, благодаря обновлению воздушного флота авиакомпании. Все рейсы будут выполняться региональными реактивными самолетами канадского производства "CRG".

С 3 мая начнется регулярное воздушное сообщение с Берлином. Время полета составит 2 часа. С 15 мая "Белавиа" начнет выполнять полеты в Прагу. В воздухе борт также будет находиться 2 часа, а с 21 мая будет налажено сообщение с Санкт-Петербургом. Продолжительность полета - 1 час 40 минут.

Между тем, в нынешнем марте в конкурсе "Самые пунктуальные авиакомпании" национальная авиакомпания "Белавиа" заняла второе место. Конкурс был объявлен российским аэропортом "Домодедово". В течение этого месяца компания не допустила ни одной задержки рейсов. Всего в нём приняли участие 52 авиакомпании.