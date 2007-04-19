Президент потребовал усилить прокурорский надзор

О результатах работы своего ведомства главе государства доложил генеральный прокурор Петр Миклашевич. В Беларуси отмечается снижение количества преступлений, связанных с коррупцией. За 1 квартал этого года их стало меньше на 24%. Это - итоги реализации антикоррупционного закона, вступившего в силу в январе. В целом уровень преступности снизился на 10%. Сократилось число тяжких уголовных дел, в том числе с участием несовершеннолетних. Вместе с тем, Александр Лукашенко потребовал активизировать работу по пресечению преступности.