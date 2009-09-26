Международные соревнования по дрифту (гонкам с преднамеренным заносом) собрали любителей экстремальной езды в Логойске.

Чтобы принять участие в соревнованиях, в Минск приехало больше сорока участников профессиональных гонщиков.

По-настоящему крутые повороты на ровном месте. Резкий уход в занос, причём в паре, и далее - движение по зигзагу. Бесконечный спор педалей тормоза и газа. Всё это - на маленькой площадке, длина которой - сто метров.



Ничего подобного тому, что творили мастера дрифта, даже на самых аварийных перекрёстках города не увидишь. Каждый заезд парный на первый взгляд - слаженный дуэт. Все повороты бок о бок. На самом деле — жёсткая конкуренция: нужно не только догнать виртуозного соседа по трассе, но и приблизиться к нему на минимально возможное расстояние.



По-настоящему удивляли пока неискушённого белорусского зрителя гости из России, Украины, Латвии и Литвы. Не отставать от них старались белорусские участники.



Самыми сильными соперниками для соседей по трассе оказались литовцы. На дистанции прибалтийские гонцы сегодня были как никогда темпераментны. Преодолев сложнейшие повороты, показали всем конкурентам внеплановый мастер-класс – и тем самым завоевали не простую победу, а тройную.

Главное, не повторять по привычке виражи в обычный день и на обычных поворотах.

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