Всемирный день качества отмечает общественность

Ежегодно в нашей стране разрабатывают более шестисот госстандартов. Уровень их соответствия международным самый высокий на предприятиях в электротехнической отрасли — 79%. Программой социально-экономического развития Беларуси до 2010 года одним из приоритетов развития экономики определено наращивание экспорта и совершенствование его структуры за счёт выпуска качественной, востребованной на внешних рынках, наукоёмкой, ресурсосберегающей и экологически чистой продукции. С начала этого года в республике сертифицирована 1531 система менеджмента качества по международному стандарту ИСО-90-01, новая версия которого вступит в силу с завтрашнего дня.