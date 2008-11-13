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Всемирный день качества отмечает общественность

13 ноября 2008 08:45
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Ежегодно в нашей стране разрабатывают более шестисот госстандартов. Уровень их соответствия международным самый высокий на предприятиях в электротехнической отрасли — 79%. Программой социально-экономического развития Беларуси до 2010 года одним из приоритетов развития экономики определено наращивание экспорта и совершенствование его структуры за счёт выпуска качественной, востребованной на внешних рынках, наукоёмкой, ресурсосберегающей и экологически чистой продукции. С начала этого года в республике сертифицирована 1531 система менеджмента качества по международному стандарту ИСО-90-01, новая версия которого вступит в силу с завтрашнего дня.
# общество

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