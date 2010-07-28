Впервые в Витебской области дело о жестоком обращении с животными доведено до суда

Житель Глубокого из птицы соорудил живое пугало. За это он заплатит штраф. Такие случаи для нашей страны пока единичны. Цена жестокости, учитывая то, что птица осталась жива, – 350 тысяч рублей.

На работе его фотография — на доске почета. Никто и подумать не мог, что образцовый сотрудник привяжет галку у себя в саду — отпугивать ворон.

Когда в этом саду созрели вишни, в голове их хозяина созрел оригинальный план. Галку он решил использовать как живое пугало. Правда, пытаясь сберечь свое вишневое дерево, владелец сада репутацию благодушного соседа сохранить не смог. Несчастная птица кричала на весь двор так, что соседи не могли молчать. Тут же позвонили местным экологам.

Инспектор и милиционер на место происшествия ехали в скептическом настроении. Думали, позвонившие «из галки слона раздули». Однако обидчика пернатой решили судить по всей строгости.

Алексей Протас, начальник Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Шест был привязан к вишне, и на шесте висела птица. Она была живая, пыталась взлететь, но, учитывая, что привязана веревкой за ногу, она, конечно, не смогла этого сделать.

В Витебской области прокуратура уже заступалась за братьев наших меньших. Правда, до суда дело дошло впервые.

Анатолий Севрюков, прокурор Глубокского района:

Я благодарен жителям Глубокского района, которые не остаются равнодушными, видя насилие, зло, жестокость.

Уголовная ответственность в Беларуси за жестокое обращение с животными не предусмотрена. Максимальное наказание — административный арест до 15 суток. А в Финляндии, Швеции, Бельгии, Швейцарии или Латвии живодеров нередко отправляют за решетку. Подобный законопроект в Национальном собрании инициировался, но сейчас документ в архиве. Депутаты готовы вернуться к этой теме.

Инна Антонова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будем возвращаться к этому вопросу, он на слуху у всех депутатов. В 2010 году в плане законопроектов, которые поступают в Палату представителей, такого закона нет, но в дальнейшем он будет иметь силу, и мы будем его инициировать и будем об этом говорить.

В Глубоком дело на предприимчивого «птицелова» завели совсем не для галочки. За издевательство над птицей его привлекли к административной ответственности. По приговору суда глубочанин выплатил штраф — 350 тысяч рублей. Саму же галку отпустили на волю.