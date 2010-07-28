В Минской области возвели здание, расход тепла в котором будет втрое меньше обычного

Уже через месяц его новосёлами станут 30 многодетных семей, и подобная экономия будет для них приятным сюрпризом. Правда, чтобы такое жилье стало массовым, нужно разработать типовой проект.

Даже цвет этого дома такой теплый и солнечный. Но обогреваться он будет, конечно, не с помощью солнечной энергии, а более традиционным способом. Весь секрет экономии — в стенах, в их толщине и особом утеплении, а ещё в специальной системе вентиляции. Четкие расчеты архитекторов — и будущих жильцов будут согревать не только теплые батареи, но и кругленькая сэкономленная сумма в семейном кошельке.

Нестандартная квартира для стандартной многодетной семьи. 150 метров городского комфорта в деревне. Особые стеклопакеты — с более высоким коэффициентом электропроводности. Теплые стены — за счет двойного слоя утеплителя. У каждой семьи — своя система отопления: это значит, что весенне-осеннее отопительное межсезонье пройдет в тепле, а в случае резкого повышения градуса за окном можно самостоятельно, не выходя из квартиры, убавить жару в батареях.

Леонид Данилевский, первый заместитель директора Научно-исследовательского и проектно-технологического института стройиндустрии:

Где-то начинают отставать обои, кое-где на стенах появляется черная плесень.

Эти грустные реалии как раз не про энергоэффективный дом. А про стандартный, в котором просто поменяли окна на новомодные европакеты. Физик и строитель в одном лице, Леонид Данилевский вот уже 20 лет пытается усовершенствовать обычное городское жилище. Энергоэффективный дом — это лучшее, что можно было придумать.

Леонид Данилевский, первый заместитель директора Научно-исследовательского и проектно-технологического института стройиндустрии:

Обычно мы вентиляцию как делаем? Открываем форточку. Некоторые жены говорят: закрой форточку, а то тянет. А у нас не тянет. Потому что холодный воздух проходит через наружный теплообменник и поступает в квартиру уже при температуре 17-18 градусов.

В энергоэффективном доме жильцы угловых квартир и проживающие на первом и последнем этажах никогда не будут жаловаться на недостаток тепла или промерзшую стену: система утепления продумана даже до таких мелочей. К тому же, теплый пол: трубы, присоединяющие батареи к отопительной системе, сразу же прокладывают в плитах.

Энергоэффективные дома в Беларуси можно пересчитать по пальцам. Это явление штучное, потому и дорогое. Так что архитекторы сейчас заняты разработкой типовых проектов, чтобы энергоэффективное жилье стало массовым.

Энергоэффективные жилые дома пока для Беларуси скорее экзотика, нежели реальность. Конечно дорого — и на порядок дороже, чем обычное жилье. Но экономия на той же электроэнергии при эксплуатации в конечном итоге перекроет все строительные затраты.