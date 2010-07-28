Аграрии отмечают высокое качество пшеницы нынешнего урожая

Несмотря на длительную засуху, созрел неплохой хлеб.

Речь идёт о повышенном содержании клейковины. От неё зависит эластичность и упругость теста, а значит — качество хлеба. Кстати, ранее приходилось покупать пшеницу, богатую этим веществом, за границей. Сейчас же такой продукт смогли получить и отечественные хлеборобы.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

По качеству зерна наш Департамент хлебопродуктов отзывается положительно. Результаты, которые дают хлебные инспекции: натуральность зерна хорошая идет, клейковина. Очень мало придется закупать. Из нашей пшеницы будет получен хороший продукт.

Тем временем, почти половина хлебных угодий страны уже убрана. Для сравнения, ровно год назад было сделано в восемь раз меньше. Обработано свыше миллиона гектаров посевов. Жатвы осталось примерно на две недели работы.

Накануне аграрии преодолели трёхмиллионный рубеж и вот-вот приближаются к четырёхмиллионному караваю. В безусловных лидерах по намолоту — Минская область. Здесь в закромах почти 800 тысяч тонн нового хлеба. Далее оспаривают позиции Гомельщина и Могилёвщина с минимальной разницей в пять тысяч тонн. Брестчина и Гродненщина пока не входят в тройку передовиков, но полумиллионную планку взяли обе. Замыкает рейтинг самый северный регион, собрав треть миллиона.