Восьмого ноября на фестивале «Лістапад-2010» Людмила Гурченко представит свой дебютный фильм

Эта картина выступает в числе внеконкурсных премьер. Режиссерский дебют артистки называется «Пестрые сумерки». Актриса впервые выступает в роли режиссера, что уже вызывает немалый интерес у зрителя.

Также восьмое ноября – третий конкурсный день на «Лістападзе», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На фестивале будет представлено сразу несколько игровых фильмов: «Реверс» польских кинематографистов, сербская кинолента «Святой Георгий убивает Дракона» и азербайджанская «Шахада».

По отзывам критиков, нынешний кинофестиваль как никогда насыщен, что называется, «непростым», арт-хаусным кино. Оценит ли это кино современный зритель, станет известно уже к концу недели.

Геннадий Давыдько, председатель XVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2010», Заслуженный артист Республики Беларусь:

Что касается современного зрителя, то он уже видел все. Интернет и телевидение все показывает. А вот такую эксклюзивную духовную пищу по телевизору редко показывают. Вот в этом аромат, в этом прелесть фестиваля. Он эксклюзивен.