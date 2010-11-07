Вахтанг Кикабидзе: Россия показывает только то, что ей нужно

На вопросы корреспондента телекомпании «Столичное телевидение» ответил эстрадный певец, киноактер, сценарист, кинорежиссер, автор многих песен Вахтанг Константинович Кикабидзе.

Игорь Позняк: Вахтанг Константинович, в титрах многих фильмов пишут «Буба». А почему? Это, как говорят киношники, шутка для своих?

Вахтанг Кикабидзе: Нет. Это первое слово, которое я в детстве сказал. По крайней мере, мне так мама рассказывала. Кто-то первым словом произносит мама или папа, а я почему-то сказал «Буба». И так прозвали.

Игорь Позняк: Но не все ведь режиссеры пишут так в титрах?

Вахтанг Кикабидзе: Нет. Только Данелия иногда пишет. Но когда нам кто-то звонит и просит к телефону Вахтанга, то все понимают, что это незнакомый человек.

Игорь Позняк: Есть такое понятие как «настоящий грузин». Наверное, со временем оно меняется. А, может, и нет. Что такое «настоящий грузин»?

Вахтанг Кикабидзе: Я думаю, что такое понятие придумали русские. Грузин есть грузин, белорус есть белорус, украинец есть украинец. Какая разница? Почему-то многие думают, что грузины только шашлыки жарят. Я его, конечно, люблю, но и другие вещи тоже умею делать. Это, наверное, от стола идет, где говорят «настоящий грузин».

Игорь Позняк: В советское время было центральное телевидение. И можно было узнать, что происходит в Грузии, Азербайджане, Украине, Беларуси. Но сейчас, к сожалению, образовался некий вакуум. Например, у нас в Беларуси очень мало говорят про Грузию. Чем можно восполнить этот вакуум?

Вахтанг Кикабидзе: У нас в Тбилиси, например, есть украинский канал. И мы его смотрим. Я бы с удовольствием, например, смотрел белорусский канал, если бы он у нас транслировался. Надо заниматься просто этим вопросом. Потому что Россия рассказывает только то, что ей нужно. Я имею в виду политику.

Игорь Позняк: Есть нота ностальгии, потому что в советское время фильмы, что называется, «стреляли с первого раза». А сейчас много говорят: «Нужно вложить деньги, нужно раскрутить». А чего не хватает, как Вы думаете, современному кинематографу? Денег, актеров, режиссеров или идей?

Вахтанг Кикабидзе: Денег, конечно, не хватает. К сожалению, сейчас все зиждиться на финансах. Отсюда и происходит деградация искусства. А бизнесмены еще не те пришли, которые понимают, что искусство – это серьезный бизнес. Поэтому кинематографом занимаются те люди, которые умеют просить деньги. А просят у таких же, как и они сами.

Также не вкладывают деньги в литературу. При нашей-то литературе. У нас такая классика. И не снимать при этом кино – просто смешно. Но, опять же, нужны деньги. На Западе говорят все время о том, сколько стоит та или иная картина. Но эти фильмы себя окупают. «Аватар» – ничего особенно, но зрителю было интересно. По сюжету ничем не выделяется, но техника привлекла зрителей.

Игорь Позняк: Настоящее кино – это какое?

Вахтанг Кикабидзе: Это Толстой, Чехов, Тургенев. Я имею в виду их произведения. «Война и мир» – это настоящее кино. Первый вариант картины «Тихий дон».

Игорь Позняк: А что вы скажете о белорусском кино?

Вахтанг Кикабидзе: Сейчас я вообще ничего не знаю о киноиндустрии Беларуси. Так же, как и здесь не знают о грузинском кинематографе.

Игорь Позняк: Когда было проще начинающим актерам, начинающим режиссерам? Раньше или сейчас?

Вахтанг Кикабидзе: Трудно сказать. Например, Иванов. Это талантливый режиссер. Об этом все знали. Но он мог и не работать.

Или, например, было время, когда я не пел. Потому что какой-то дядя решил, что я не могу петь. И я не работал. Не брали меня из-за какого-то словесного указа.

Сейчас, если у нас есть деньги, мы можем все снять. А тогда все делало государство. И прокат, и печатка. От режиссера многое зависело. Сейчас все зависит от денег.

У меня, правда, есть такое ощущение, что постепенно все встанет на свое место. Я думаю, что по-другому просто не может быть. Уже ведь XXI век. И все гадости мы прошли. Пора уже жить цивилизованно и делать свое дело. Хорошо – оплачивается. Плохо – не оплачивается. Сам на себя пеняй.