Внутренним войскам Беларуси – 92 года

18 марта 1918 года в Витебске из числа добровольцев отдельной команды конвойной стражи были созданы внутренние войска Беларуси. Сегодня это одно из самых боеспособных и элитных подразделений белорусской армии. Для того чтобы попасть туда служить недостаточно простого желания, необходимо иметь еще и безупречное здоровье.

Группа оперативного реагирования находится в постоянной готовности. С момента подачи сигнала до момента прибытия на место происшествия должно пройти не более 7 минут.

Помимо конвоиров, патрульных и спецназовцев во внутренних войсках служат еще и саперы из взрыво-технического центра, а также кинологи. Учат в Беларуси и специалистов из иностранных государств. Уже есть опыт подготовки спецподразделений из Катара, ОАЭ, Судана и Вьетнама.

Сегодня на вооружении бойцов состоит внушительный арсенал спец средств. Например, электрошокер способен вывести из строя любого, даже самого здорового правонарушителя на 10-15 секунд. А костюм «Грот» легко выдерживает взрыв 100 г тротила с расстояния в 1 метр и выстрелы из любого пистолета. Но все же главная сила войск МВД состоит не в технике, а в людях.

Александр Бубович, военнослужащий внутренних войск:

Характер очень сильно меняется. Если на гражданке немного был разгильдяем, то здесь приходится быть более собранным, более серьезным.