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Сомалийские пираты расширили район действий и стали нападать на крупные быстроходные суда

18 марта 2010 12:56
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Об этом говорится в докладе группы контроля по Сомали, которая следит за выполнением эмбарго на поставки оружия в эту страну.В документе отмечается, что в 2009 году у восточного побережья Африки зарегистрировано в общей сложности 217 нападений сомалийских пиратов, что на 95% больше по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на усилия 45 стран и семи международных организаций, объявивших морским разбойникам войну.
# общество

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