Сомалийские пираты расширили район действий и стали нападать на крупные быстроходные суда

Об этом говорится в докладе группы контроля по Сомали, которая следит за выполнением эмбарго на поставки оружия в эту страну.В документе отмечается, что в 2009 году у восточного побережья Африки зарегистрировано в общей сложности 217 нападений сомалийских пиратов, что на 95% больше по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на усилия 45 стран и семи международных организаций, объявивших морским разбойникам войну.