Внимание! Ограничение движения транспорта

В связи с проведением официальных мероприятий сегодня в Минске на ряде участков дорог до 18.30 временно ограничат движение всех видов транспорта. Ограничения коснутся МКАД на участке от Долгиновского тракта до улицы Тимирязева, а также проспекта Победителей и проспекта Независимости - от Городского Вала в направлении Национального аэропорта Минск. Движение будет приостановлено и по улицам Энгельса, Ленина, Захарова, Киселева, Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской - до улицы Клары Цеткин.