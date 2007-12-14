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Внимание! Ограничение движения транспорта

14 декабря 2007 11:49
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В связи с проведением официальных мероприятий сегодня в Минске на ряде участков дорог до 18.30 временно ограничат движение всех видов транспорта. Ограничения коснутся МКАД на участке от Долгиновского тракта до улицы Тимирязева, а также проспекта Победителей и проспекта Независимости - от Городского Вала в направлении Национального аэропорта Минск. Движение будет приостановлено и по улицам Энгельса, Ленина, Захарова, Киселева, Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской - до улицы Клары Цеткин.
# общество

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