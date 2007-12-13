Бывший учитель физкультуры освоил изготовление народных инструментов

Пенсионер, бывший учитель физкультуры, стал музыкантом и, по совместительству, трудовиком. Он освоил с десяток народных инструментов, сделанных собственноручно.

На крыльце да с гармошкой. Александр Антонович встречает только дорогих гостей. С тех пор как бывший физрук начал мастерить музыкальные инструменты, от заказчиков отбоя нет. Едут со всей Республики.

Народные коллективы и районные управления культуры. Это основные заказчики продукции Александра Харкевича. Дудочки, бубны, трещотки и деревянные ложки - далеко не полный перечень изделий мастера. Фиксированной цены у инструментов нет. Главное, чтоб заказчик покрывал расходы на древесину.

Дуб, липа и крушина - эти породы в изготовлении инструментов использовались издревле. Александр Антонович вековых традиций придерживается. Правда, кое-что модернизирует. Недавно вот избавил музыкантов-ложечников от мозолей.

Звучание каждого нового изделия испытывается хозяином прямо в мастерской. Но духовые инструменты - не его конек. Все свои 70 с небольшим Александр Харкевич был ударником. В прямом и переносном смысле.

