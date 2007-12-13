У православных верующих праздник

Православные верующие сегодня отмечают День памяти святого апостола Андрея Первозванного. По библейскому преданию, он был первым, кого Христос призвал идти за собой, и потому вошел в историю под именем Первозванного. Апостол Андрей прошел все русские земли с юга на север, при этом посетил и благословил места, где потом были основаны Киев и Новгород. Поэтому Андрей Первозванный еще со времен киевских князей почитается святым покровителем русских земель. Сегодня в храме Андрея Первозванного в Минске праздничную литургию отслужил Митрополит Минский и Слуцкий владыка Филарет.