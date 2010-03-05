Внешний интернет-шлюз Беларуси расширен до 35 Гбит/c

Внешний интернет-шлюз составит в российском направлении до 31 Гбит/с и в западном - до 4 Гбит/с.

Это не единственное расширение внешнего интернет-шлюза, которое запланировано на этот год. «Белтелеком» принял решение о закупке услуг доступа к интернету (причем как российский, так и зарубежный сегменты) и пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в открытой процедуре конкурса. В частности, тендером на закупку услуг доступа в интернет в российском направлении предполагается расширять внешний интернет-шлюз в два этапа: первый – с апреля 2010 года, второй — с мая 2010 года, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время внешний интернет-шлюз Беларуси составляет 23 Гбит/с, включая 21 Гбит/c — в российском направлении и 2 Гбит/с — в западном. В прошлом году внешний интернет-шлюз был значительно расширен, на начало 2009 года он составлял всего 5,2 Гбит/с.