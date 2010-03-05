За распитие пива за городом на природе также может грозить штраф

После вступления в силу новой редакции КоАП, которая запрещает в общественных местах употребление не только крепких спиртных напитков, но и слабоалкогольных, граждане стали интересоваться: будет ли налагаться штраф за распитие алкоголя за городом на природе.

В УВД пояснили, что леса и лужайки могут считаться общественными местами, когда группа отдыхающих употребляет спиртные напитки на глазах других. Если же компания объективно уединена от иных граждан и распитие алкоголя открыто не демонстрируется, то состав административного правонарушения отсутствует. Также в данной ситуации не стоит забывать об ответственности за нарушение норм экологической безопасности окружающей среды и порядка природопользования, а также пожарной безопасности.

Кроме того, в УВД пояснили, что распитие спиртного не допускается на придорожных стоянках загородных трасс, если конечно там нет места, которое специально для этого предназначено. Это может быть, например, кафе или небольшой ресторан. Если же граждане съедут на обочину и, следуя народной традиции, организуют застолье на капоте, милиция тоже может оштрафовать их. Обочина — общественное место, так как проезжающие мимо водители и пассажиры будут видеть, что люди распивают спиртное, отмечает БЕЛТА.

В УВД отметили, что такие законодательные изменения не призваны усложнить жизнь гражданам. «Реформа продиктована скорее тем обстоятельством, что именно демонстративное, публичное распитие спиртного стало буквально культивироваться населением», — подчеркнули в милиции. По мнению правоохранителей, это становится поведенческой моделью для молодежи и подростков. Понятие взрослости стало ассоциироваться с приобщением ко всевозможным порокам, аморальному или попросту вызывающему поведению.