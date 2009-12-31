Власти Северной Кореи борются с рукопожатиями

Как пишет центральная газета страны Nodon Sinmun, рукопожатие «не соответствует национальному стилю» и «негигиенично».

Вместо рукопожатия гражданам КНДР рекомендуется руководствоваться правилами традиционного этикета и здороваться со знакомыми легким поклоном. По мнению северокорейской газеты, именно такая «самобытная» форма приветствия «оптимально соответствует эстетическим вкусам корейского народа», передает NEWSru.com.

Как убеждает издание читателей, корейский поклон очень удобен с бытовой точки зрения и способствует установлению добрых, дружеских отношений между людьми. В отличие от рукопожатия, поклон полностью отвечает требованиям гигиены. Гражданам газета предписывает здороваться друг с другом «корейским поклоном» и гордиться этим «культурным, высоконравственным и гигиенически безупречным» способом приветствия.

Власти КНДР хотят регламентировать буквально каждую сферу жизни своих граждан. Так, в ноябре сообщалось, что в стране вышел закон, который определяет длину волос у мужчин и прически у женщин. Как писали СМИ в связи с этим законом, истинно корейская прическа важна для поддержания здорового образа жизни.

Короткая стрижка у мужчин, по мнению северокорейских властей, выражает элегантность и амбициозность. Женщинам советуют носить аккуратные прически, отказываясь от небрежной укладки.