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Дед Мороз-милиционер патрулирует дороги Витебска

31 декабря 2009 11:34
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По традиции главный наблюдательный пост на площадях Победы и Свободы облюбовал добровольный помощник инспекторов ГАИ.

Служба Деда Мороза тоже опасна и трудна: он будет останавливать водителей, проверять документы и даже не исключено, что может выписать штраф! Однако добросовестные участники дорожного движения в главный праздничный день от строго, но доброго дедушки получат только поздравления и подарки.

Много сюрпризов ожидает и детишек, которые окажутся во время работы Деда Мороза на площади. Вместе с ребятами главный герой праздника будет водить хороводы, раздавать подарки, а заодно вспоминать правила дорожного движения, сообщает БЕЛТА.

В канун новогоднего праздника не останутся без внимания дедушки и малыши, оставшиеся без родителей. Дед Мороз-милиционер обязательно заглянет на праздник в приют на улице Золотогорской, добавили в ГАИ.

# общество

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