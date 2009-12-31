Питер Джексон стал рыцарем Новой Зеландии

Оскароносный режиссер и признанный король Средиземья, Питер Джексон получил рыцарский титул от Новой Зеландии.

По словам Джексона, для него это даже важнее, чем премия Оскар. Уже с 2002 года Джексон является почетным членом ордена «За заслуги перед Новой Зеландией». А благодаря его неустанному вкладу в местную киноиндустрию было решено сделать режиссера кавалером ордена.

«Я и не предполагал, что что-то может сравниться с Церемонией вручения «Оскара» 2004 года (тогда фильм Джексон получил сразу 17 «Оскаров»), но я был неправ, — признался знаменитый режиссер, прославивший красоты Новой Зеландии в своей культовой трилогии «Властелин Колец». — Принимая эту награду от своей родины, я чувствую, как меня переполняет гордость и благодарность».

Сейчас же Джексон продолжает работу над «Хоббитом», режиссером которого стал Гильермо Дель Торо, сообщает NEWSru.com.