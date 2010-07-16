Владимир Макей начал прием граждан без предварительной записи

Cегодня в Центральном районе Минска без предварительной записи прием граждан проведет глава Администрации Президента Владимир Макей. Встреча с жителями столицы начнется в 10 утра и продлится до часа дня. Масштабная проверка в нашей стране работы местной власти с населением завершается. В течении недели глава Администрации Президента и его заместители без предварительной записи проводили прием граждан во всех регионах Беларуси. О наболевшем рассказывали и по телефонам горячих линий.