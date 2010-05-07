Парижские безбилетники организовали кассу взаимовыручки

Парижская молодежь организовала кассу взаимопомощи для безбилетников, пишет газета Le Parisien. Каждый из 30 участников неформальной организации ежемесячно вносит в кассу 7 евро. В обмен на это они получают возможность выплатить штраф из общих денег, если попадутся контролеру.

Стоимость проезда в парижском метро начинается с 1,6 евро, варьируясь в зависимости от зоны поездки. Сумма штрафа не превышает 72 евро. Средств, которые собирают безбилетники, хватает на покрытие штрафов участников без избытка: так, на конец прошлого года в кассе оставалось ровно три евро.

Участники организации регулярно собираются и обмениваются опытом. По словам автора идеи, 22-летнего юноши по имени Фредерик, безбилетники избегают некоторых станций и прибегают к разнообразным уловкам, чтобы сумма штрафа оказалась меньше.

Члены кассы взаимовыручки стараются не предавать свою схему широкой огласке, чтобы не настраивать против себя парижан. Одна из участниц организации заявила журналистам, что их главной целью является не личная экономия, а политическая борьба: молодежь таким образом хочет добиться, чтобы общественный транспорт в Париже стал бесплатным.