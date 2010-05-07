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Мэр Риги: Советские солдаты не виноваты в преступлениях сталинского режима, поэтому не должны за них отвечать

07 мая 2010 13:57
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Мэр Риги Нил Ушаков выступил вечером в четверг в передаче «Вопрос с пристрастием» на рижском телеканале PRO100.- Преступления сталинского режима были ужасны. Латышский народ сильно пострадал, были массовые депортации. Это нанесло огромный урон народу. Но сталинские репрессии не имеют никакого отношения к тем солдатам, которые воевали против абсолютного зла — нацизма. Советских солдат, которые воевали против нацизма, нельзя обвинять в этих преступлениях. Надо проводить четкую грань,— передает слова Ушакова РИА «Новости».
# общество

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