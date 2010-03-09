«Горремавтодор»: К 1 мая мы планируем отремонтировать дороги всего Минска

В гостях у программы «Большой город» генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Иван Гуринович. Он ответил на вопросы ведущей Екатерины Забенько и вопросы минчан.

Иван Васильевич, насколько я знаю, вы не только дорожник с большим опытом, но и автомобилист с большим стажем. Скажите, пожалуйста, есть ли в Минске улицы, которые вы, как водитель, вообще предпочитате объезжать?

Иван Гуринович: Я выезжаю на работу из дома где-то в 6 часов утра. По пути на работу проверяю основные маршруты. Если замечаю какие-либо дефекты, дорожники по моему указанию успевают исправить их до того, как на дороги выезжает основная масса автомобилистов. Ежедневно я обязательно проезжаю по пр. Независимости, около Резиденции Президента Республики Беларусь, а также мимо пл. Независимости. А уже вечером стараюсь объехать 1-2 района. В течение недели я успеваю объехать весь город. Получается, что для меня дорога на работу и домой — тоже рабочее время.

На Партизанском проспекте днем и ночью работают дорожники, но все равно они умудрились напортачить. Жители Минска, которые пользуются этой трассой, жалуются…

Иван Гуринович: Я бы не сказал, что на Партизанском проспекте дорожники напортачили — они работают нормально. Все работы на сегодня выполнены, сети уложены. Технология укладки асфальта соблюдалась: укладывался только нижний слой асфальтобетона. Однако из-за того, что материал пористый, он как губка впитал воду. Также на состоянии дороги отразились перепады температур. Когда температура воздуха достигнет +10 градусов (температура по стандарту), мы уложим верхние слои.

Можно ли сегодня говорить о том, что покрытие дорог может быть более долговечным? Используете ли вы какие-либо новые технологии?

Иван Гуринович: Мы давно работаем над этой проблемой в сотрудничестве с БНТУ. Совместно с ними мы разработали технические условия на асфальтобетон для улиц города — асфальтобетон повышенной деформационной устойчивости. Мы апробировали его в течение года. С его использованием дорожники выполнили капитальный ремонт на улицах Богдановича и Казинца. После зимы мы проверили состояние этого покрытия и выяснили, что на нем нет сдвигов и колейности. Строители дают гарантию на свои работы 3 года. Однако ученые говорят о том, что данное покрытие из асфальтобетона может прослужить без капитального ремонта 12 лет (на обычное дорожное покрытие гарантийный срок составляет 8-10 лет).

Количество дорог, туалетов, памятников, которые находятся в вашем ведомстве, увеличилось. Как вы справляетесь с обслуживанием всего этого хозяйства?

Иван Гуринович: Кратко охарактеризую наше городское хозяйство. Уличная дорожная сеть включает 1136 улиц протяженностью 1110 км, 61 мост и путепровод, 47 подземных пешеходных переходов, 1510 км ливневой канализации с коллекторами. Памятников у нас 39, основные находятся на пл. Победы и на пл. Независимости — обелиск «Город-герой». Что касается туалетов, то у нас 61 стационарный, 20 модульных туалетов и 98 кабинок, которые мы устанавливаем в Минске по праздникам.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

В Минске очень много плохих побитых дорог. После морозов их вообще практически разорвало. Не знаю, выдержит ли подвеска в моем авто эту весну...

Ехать по многим дорогам вообще невозможно, причем в большей мере после зимы. Особенно это касается дороги, ведущей с Юго-Запада на Тракторный завод, через аэропорт. Там вообще невозможно ехать — на каждом шагу колдобины. Результат соответствующий: детали машины бьются и так далее. Нужно принять радикальные меры для того, чтобы улучшить состояние минских дорог.

Иван Гуринович: Действительно, после зимы на дорогах появилось очень много выбоин. Мы готовим холодный асфальтобетон и заделываем критическую ямочность. Хочу отметить, что 1 марта дорожники начали работать без выходных, с продленным днем. К 1 мая мы планируем отремонтировать дороги всего города.

Скажите, пожалуйста, кто-нибудь контролирует качество ремонта дорожного покрытия и соблюдение определенных технологий? И существует ли такое понятие, как гарантия на проведенные ремонтные работы?

Иван Гуринович: В прошлом году мы создали службу-заказчика, а в ней — службу технадзора. Они контролируют процесс как текущего, так и капитального ремонта, а также реконструкцию строительства. В прошлом году мы практиковали проведение ночных работ, в том числе и капитальных, на дорогах, особенно на участках с очень интенсивным движением. Так, к примеру, мы закрывали движение на ул. Богдановича. Конечно, при проведении ночных работ мы получали жалобы от жителей близлежащих домов. Мы объясняли людям, что круглосуточная работа ускоряет процесс ремонта в три раза.

ВОПРОС ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

Эта зима показала, что все-таки недостаточно внимания уделяется освобождению дорог от снега. Особенно много проблем было у автомобилистов.

Иван Гуринович: В этом году выпало значительное количество осадков. Уровень снега после первого снегопада составил 18 см. Другими словами, на проезжую часть выпало более 2 млн куб. метров снега. За всю зиму мы вывезли более 1 млн куб. метров снега. Как бы мы не стремились, весь снег вывезти из города невозможно.

Хочу отметить, что проезжие части в этом году были на высоте. Хуже дела обстояли с тротуарами, дворами. Но эти территории находятся в компетенции ЖЭСов.

Снежные свалки переполнены. Когда планируется их убирать?

Иван Гуринович: Да, у нас эта проблема есть. Из года в год она будет усугубляться тем, что Минске сейчас очень интенсивно застраивается. Свободных бросовых мест, на которых можно организовывать свалки, остается все меньше. Нам предложили привезти снеготаялку, но только к концу зимы. На днях белорусские специалисты в Москве осмотрели работу снеготаялки, а также стационарной снеготаялки, которая работает на коллекторах от ТЭЦ. Таким образом, мы сможем оценить разные по комплектации и по изготовлению снеготаялки и выбрать подходящие.

Лежачие полицейские на минских дорогах, в основном, очень суровые. У меня машина с низкой посадкой, поэтому я стараюсь проезжать их как можно медленней. Ведь если проехать их быстро, можно что-нибудь потерять. Однако в большинстве своем они очень высокие. Например, в Малиновке был лежачий полицейский, на котором даже оставались следы от машин.

Иван Гуринович: Этот вопрос следует адресовать в первую очередь сотрудникам ГАИ, поскольку именно эта служба устанавливает в городе дорожные знаки. Лично я считаю, что в местах, рядом с которыми находятся школы, театры, на узких улочках и так далее можно установить лежачего полицейского. Но ни в коем случае не следует злоупотреблять ими. К примеру, очень неразумно устанавливать лежачего полицейского на широких улицах, ширина которых составляет 24 метра.

В нашей первой программе исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько рассказал, что за четыре года в Минске намечено построить восемь новых транспортных развязок. Это большое строительство тоже ляжет на плечи «Горремавтодора»?

Иван Гуринович: Да, заказчиком тоже будет наша служба. В этом году мы заканчиваем строительство моста в Лошице. Уже начаты работы по строительству двухуровневой развязки на улицах Денисовской и Маяковской. В этом году мы начали работы на проспектах Дзержинского и Жукова, причем на последнем развязка будет эстакадного типа (она будет трехуровневой). На пр. Дзержинского будет четыре развязки, восемь подземных пешеходных переходов. Эта развязка будет 8-полосной на всем своем протяжении: от ул. Клары Цеткин до МКАД. По всему Минску протекает река Свислочь, поэтому до 2014 года мы не планируем строительство подземного тоннеля в нашей столице.