Видео. Международный фестиваль авиамоделизма в Минске

Фестиваль собрал в столице именитых спортсменов из Беларуси. России, Литвы и Молдовы.

Незаурядное мастерство пилотирования демонстрировали и профессионалы, и юниоры. Управляемые с земли летающие модели развивали скорость до ста шестидесяти километров в час.

Соревнования по "воздушному бою" проводятся в нашей стране уже не один десяток лет. Наши авиамоделисты не раз становились призёрами чемпионатов Европы и мира.

Николай Загребельный, главный судья соревнований:

В этом году у нас участвуют в соревнованиях три мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Мы приложим все силы, чтобы эта традиция сохранилась, это патриотическое воспитание нашей молодёжи, и эти соревнования очень азартные, очень увлекательные и показывают, на что наши ребята способны.