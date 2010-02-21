СМИ: супермодель Наталья Водянова расстается с мужем-лордом

Брак известной российской супермодели Натальи Водяновой и британского лорда Джастина Портмана всегда считался образцовым.

Пока Наташа успешно делала карьеру супермодели, Джастин ездил вслед за ней по всему миру и всячески поддерживал свою знаменитую супругу. Водянова и Портман прожили вместе 10 лет, у них трое детей – 8-летний Лукас, 4-летняя Нева и 2-летний Виктор, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на «Экспресс-газету».

И вот, как стало известно в субботу, 20 февраля, российская модель собирается расстаться со своим британским мужем-миллиардером. Отметим, что на сегодняшний день сама Наталья зарабатывает на подиуме, фотосессиями и участием в рекламным кампаниях около 5 миллионов долларов в год.

Новость о разрыве звездной пары появилась на сайте французского Elle. Что послужило причиной расставания супругов, не сообщается. Не уточняется и то, с кем из родителей останутся дети супермодели. Ни Наталья Водянова, ни Джастин Портман пока никак не комментируют эту новость и не опровергают ее.